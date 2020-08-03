經絡：住宅交投料回落 礙未來數月現樓及樓花按揭宗數
2020年08月03日 17:09
東網電視更多新聞短片
中原按揭周一(3日)公布7月份按揭登記分析研究報告，數據顯示，7月現樓按揭錄7,718宗登記，創今年新高；月內樓花按揭登記錄得491宗，按月飆34.9%。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，二手交投亦曾於5月及6月回暖，而早前部分發展商加大力度推廣新盤以及提供優惠，吸引買家入市，樓花宗數有機會反映較早前的成交，以致現樓及樓花按揭宗數上升。
然而，若以上半年計算，現樓按揭登記量按年減少22%，至41,918宗，中國銀行(香港)(02388)累積承辦當中10,179宗，以24.3%的巿佔率，佔據榜首位置；滙豐銀行則以22.9% 巿佔率，排名第2。
曹氏指，疫情爆發第三波，加上政府推出新一輪禁聚令措施，預計未來新盤推售因而放緩。此外，業主亦放緩開放單位參觀，減低市民睇樓意欲，從而影響樓市交投。他預計，一二手市場交投將會回落，影響未來數月的現樓及樓花按揭宗數。
－－－－－
Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！