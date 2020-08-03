中電︰澳洲業務多賺近45%　惟衍生工具公允值變動難料

事實上，拖累中電去年上半年罕有「見紅」的EA客戶業務今年上半年出現虧損，主要是澳洲去年7月開始實現的零售價格規管、能源採購成本上漲、市場競爭激烈，客戶數目減少3%，以及需求萎縮等。

財務總裁彭達思解畫，指去年上半年衍生工具公允值出現負面變動是因為澳洲能源供需大致平衡，而且天氣極度炎熱(澳洲冬夏與香港相反)，遂刺激遠期能源價格上升。而今年上半年情況則相反，新冠肺炎疫情拖低用電需求之際，風電及太陽能電供應卻持續增加，導致市況處於供過於求，遠期能源價格又再轉跌。下半年衍生工具公允值又會如何，視乎疫情發展和需求變化，現在很難預測。

中電下半年又會為澳洲電廠進行「歷來最大規模的維修計劃」。首席執行官藍凌志稱，現在電價低企，電廠因維修發電量減少，對EA業績的衝擊有限。雖然疫情下維修電廠，進度上充滿挑戰，但要是明年澳洲電價回升而其他電廠延至明年才做維修，中電現在就維修自然顯得相對有利。

被問到會否把EA分拆上市，他表示現在疫情肆虐且澳洲電力市場處於減低倚賴煤炭的轉型階段，中電暫時無意對澳洲業務進行大型重組。

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