九倉：下半年寫字樓銷售或不能達標

主席兼常務事吳天海周一(3日)在業績發布會上表示，雖然7月內地住宅銷情轉旺，上半年銷售亦達標，但售價因政策關係仍然保守，亦有信心下半年住宅達標。可是寫字樓銷售則未必一樣，主因是市場供較多，投資者買寫字樓目前都採觀望態度。

內地物業目前佔集團總資產71%，他表示，由於集團在一年多前已表明，內地回報率較低，所以暫停在內地買地，但另方面會在香港繼續物色投資機遇，故未來香港資產比例或會增多。

被問到現市況下會否被銀行要求提早還款，他強調，集團財政穩健與銀行關係良好。香港地產業務會繼續與會德豐合作，該公司私有化與否不影響合作關係。

至於物流業務方面，他指出香港海運優勢在近7至10年逐步下跌，相信趨勢會延續。空運亦因疫情已受到打擊，令貿易轉差，如加上中美角力等因素，他形容下半年「難睇」(難以預測)，亦「未必咁樂觀」。

他又謂，惟幸集團內地酒店和奢侈商場售業務在7月起見起色，其中後者因為內地人不能到境外旅遊，只能留在本土消費，相信內地奢侈品銷售增長勢頭會延續。

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