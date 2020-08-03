中電係「宅經濟」受惠股？CEO咁講...

業績通告又提到，中電今年上半年香港數據中心用電需求有所上升。首席執行官藍凌志稱，這是由市民居家遙距辦公和學習推動。儘管現時數據中心僅佔香港售電量幾個百分點，但貢獻長遠而言會有所上升。

中電2018年落實的5年投資計劃擴大了資產基礎，因此即使准許回報率現在跌至只有8%，香港電力業務營運盈利今年上半年仍按年增長4.57%至37.51億元。

另外，中電今年上半年內地業務營運盈利按年增長6.72%至12.53億元，其中有新能源項目投產帶來新的盈利貢獻。藍凌志重申，中國可再生能源電力補貼退坡後的監管政策，現時還未夠清晰，尤其是疫情阻礙了有關政策的制定，預期可再生能源電力項目併入電網的步伐會比過去幾年為慢。

他又指，中電印度引入財力充裕的加拿大魁北克省退休基金作為戰略投資者後，繼續發掘可再生能源項目，並會聚焦發展傳輸線路，連接項目和終端需求。

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