中國太平發盈警　料6個月少賺57%

集團表示，盈利減少主因是2019年中期的中國稅收政策變化而導致集團綜合溢利在該期間內增加，以及2020年中期確認的減值損失。

若不計及集團於2019年中期錄得之歸因於稅收政策變化的綜合溢利，2020年中期之股東應佔溢利與2019年中期相比將大約減少44%。已確認之減值損失主要是歸因於集團在某些單位信託和投資基金中的投資，是考慮到該等單位信託和投資基金所持有的相關資產和證券之公允價值因疫情和整體市場狀況而下降。

董事會强調，該減值損失為非現金性質，對集團的現金流或營運沒有重大影響。

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