中美科技戰：美企甚倚賴台積電供貨　台灣成為戰略據點

外國傳媒報道，台灣的台積電在中美貿易、科技戰下成為焦點，是出於台積電為純晶片代工廠，而美國科技企業如英偉達(Nvidia)、高通(Qualcomm)和超微半導體(AMD)等，都是台積電的客戶。因此，美國無法承受台灣輸給中國內地的後果，故需要保護台灣。

報道指出，儘管美企在全球晶片業中佔主導地位，有許多先進晶片是由美國設計，但美國製造的晶片佔比只有12%，而在中國晶片業崛起及中美貿易和科技戰下，美國半導體業調查公司VLSI Research董事長兼長期晶片分析師Dan Hutcheson表示，美國決定加強保護自己的晶片產業。

Hutcheson指出，中美衝突凸顯美國倚賴其他亞洲國家製造晶片可能帶來的風險，尤其是相當倚賴台積電，故有必要保護台灣。

事實上，美國國會正努力推動晶片「美國製造」，台積電也在今年5月宣布，將在美國亞利桑那州建廠。南韓的三星也在美國德州有先進晶片廠，為蘋果公司等美國大客戶供應晶片。

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