【深度解構】全球餐飲寒冬　結業裁員潮恐最終拖垮股樓

疫情繼續影響全球各行各業，除了香港餐飲業大受打擊外，日本及美國也不見得獨善其身，即使政府肯救，也難逃結業裁員潮。更甚的是，這股結業裁員浪潮恐最終令金融市場出現危機，新西蘭樓市就是「縮影」。

【日本企業難捱 餐飲最慘】

日本媒體報道，根據民間信貸調查公司帝國數據銀行調查顯示，受疫情影響，到日本時間周一(3日)下午4時止，已有406間企業宣布破產或停止營運。

在這406間企業當中，以居酒屋及餐廳共56間最多，其次是酒店與旅館48間；第三是食品相關企業27間；若以地區來看，東京都97家最多，其次是大阪42家、北海道23家。

調查公司指出，因東京都要求提供酒類的餐廳縮短營業時間等政策，讓餐飲業的情況特別艱難。除了服務業外，也須注意疫情的影響會否擴至製造業。

另外，受疫情困擾，日本5家大型百貨公司的7月營業額按年跌15到25%，其中以阪急阪神百貨減少25.1%最多。

報道指出，各百貨公司7月營業時間幾乎都與平常相同，但因疫情擴大，民眾避免外出，導致顧客減少，還有為避免人潮混雜，百貨公司分散夏季特價時段，以及幾乎沒有外國遊客購物等。

這5間大型百貨公司6月營業額也按年跌15到25%，營運持續嚴峻，各公司透過強化網購等方式，冀加速恢復營業額。

【美1/3餐飲店恐永久結業】

除了日本外，美國餐飲業也難捱，如果再無好轉，將掀起大小餐館倒閉潮，失業人數再增。

外國媒體採訪了美國麻州一名餐飲業者John Pepper。他指出，餐廳雖然獲得政府貸款，以讓旗下8家餐廳中的4家重新營業，但收入卻大跌70%，使他不得不再度關閉其中兩家，原本僱用的125名員工也縮減至50人。他說：「這刻我已看不到投資回本的可能性。」

據全球餐飲企業顧問公司Aaron Allen & Associates最新預測，全美今年有高達1/3的餐飲業被迫永久倒閉，即全國約66萬家餐飲企業當中，有23.1萬家在今年被迫關閉，也是餐飲業20多年以來首度面臨發展停滯。據其他統計，今年餐飲業已有數百萬人失業。

研究消費者行為長達數十年的密西根州立大學(University of Michigan)經濟學家Richard Curtin說：「要使餐飲業恢復到疫情之前的景氣，可能需要好幾年的時間。」

【實體餐廳「末日」來臨？】

有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)早前亦警告，必勝客(Pizza Hut)等連鎖品牌可能根本不需要實體餐廳，在疫情改變餐飲業營運模式下，實體餐廳的生意正迎來「末日」。

事實上，餐飲業極受疫情影響而重創，例如在美國擁有肯德基(KFC)、必勝客(Pizza Hut)等知名品牌的百勝餐飲集團(Yum! Brands)第2季同店銷售出現雙位數下降，但必勝客的在美銷售額仍增長1%。

就此，克拉默表示，必勝客等連鎖品牌可能根本不需要實體餐廳，在疫情改變餐飲業營運模式下，實體餐廳生意正迎來「末日」，可說是「玩完了」！他指出，大型餐飲品牌如必勝客在美銷售額於疫情下仍增長1%，對實體餐廳來說不是好消息，因為實體餐廳依賴的是周邊地區客戶，但百勝餐飲集團是「地球上最大餐飲公司，必勝客是它們的最大品牌」，而必勝客可能根本就不需要實體餐廳，而必勝客也可能認為，要配合疫情下的實體餐廳開放守則，可能根本不值得。

他又認為，在疫情下，消費者原本喜歡的實體餐廳可能無法只靠外賣生存，雖然對開餐廳有熱誠的廚師仍可能經營實體餐廳，但疫情時代的實體餐廳幾乎無法盈利。

【醞釀金融危機！紐失業惡化 有民眾供唔起樓被迫拋售】

且別輕視企業倒閉裁員潮！受累於新西蘭失業率高企，開始有民眾付不出貸款而要拋售房屋，正醞釀金融危機！

報道指出，人口約500萬的新西蘭，有近14萬人在疫情期間延後繳付貸款，金額高達442億新西蘭元(約2,295億港元)，大部分人至今仍面臨失業困境，令作為新西蘭央行的新西蘭儲備銀行正考慮延長貸款限期，將在幾周內決定。

按目前政策，新西蘭政府因應疫情，3月時給予民眾貸款延後繳交的「貸款假期」將在9月到期，惟民眾目前苦不堪言。

報道採訪了從維珍航空機師變成球場管理員的布蘭登與妻子，他們的生活徹底被疫情改變。他說：「我與老婆都因疫情失去了工作，所以我們還要花一點時間賺錢，才有辦法支付樓按。我們認為，把單位賣掉可能是權衡後最好的方法。」

事實上，世界經濟衰退令新西蘭也深受其害。新西蘭漁農業發達，包括羊肉、奶製品和粗羊毛的出口總值都是世界第一。當地銀行澳盛銀行行政總裁華森也表示，造成樓按最嚴重的問題是失業率太高。

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