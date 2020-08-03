【深度解構】美元「微笑曲線」消失？全球快重回「金本位」？

外國傳媒報道，反映美元兌一籃子貨幣走勢的美匯指數自3月高位累跌10%，尤其在美國第二波疫情升溫下，最近幾周跌勢加速，導致理論上的「美元微笑曲線」趨平，意味美元貶勢正向美國決策者發出警告，必須盡快控制疫情傳播。

數據顯示，美元今輪跌浪的大多數拋售時間是在「紐約交易時段」進行，顯示美國國內投資者正減少對美國的押注，並引發對美元霸權的新一輪質疑，而且過去20年引導美元交易員的流行思維「美元微笑理論」(下文註解)已出現扭曲。

與此同時，資金流向正快速逆轉。疫情初期，投資者尋求美國國債等美元資產作為「避風港」，帶動美元飆升，但隨着美國疫情愈來愈嚴重，美國政府對疫情控制成效不彰，投資者對美國長遠經濟擔憂升溫，擔心利率和經濟增長在未來幾年都維持低企，拖累了美元子產回報。

Eurizon SLJ Capital行政總裁Stephen Jen表示，投資者迫切期待的是疫情受控，短期內做好或做淡美元主要反映市場對政府控制疫情的關注，不是反映經濟基本因素。

事實上，為了應對疫情對經濟的衝擊，美國政府向金融系統大量注資，最終可能會加劇通脹、侵蝕消費者的購買力，而且預算赤字激增，往往會降低投資者持有該國貨幣的意願。

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(7月31日)公布的數據顯示，美元淨淡倉連續第4周增加，最近一周投機者看淡美元情緒升溫，美元淨淡倉規模增至2011年8月以來最大。

Stephen Jen提出的「美元微笑理論」認為，美國經濟在衰退或金融危機期間，會因表現超過其他國家，使美元在避險情緒中上升，形成兩端上揚的微笑曲線。即美元在危機初期及後期皆會強於其他貨幣，形成「高-低-高」走勢。換言之，美元在今次危機中，於3月率先上揚，然後貶值至今，根據「美元微笑理論」，之後理應再升。

因此，Stephen Jen在7月美元跌到兩年低位前，是看漲美元，並預期美元很快就會隨着美國經濟而反彈。不過，隨着確診人數再增，加州、德州和佛羅里達州上周冠狀病毒死亡人數更創下新高，而紐澤西州也放慢了重新開放的速度，削弱了經濟復甦動力，減低了投資者對美元作為避險貨幣的興趣，造成美元跌跌不休，連Stephen Jen也不得不承認，此次錯估了美元走勢。

花旗則表示，隨着聯儲局釋出大量流動性，降低了避險資金大舉湧入美元的可能性，以往出現兩端上揚的美元「微笑曲線」如今已正在逐漸拉平，變成「苦笑」了。

【從未如此樂觀！基金看漲歐元 持好倉創紀錄】

相比之下，財經媒體彭博報道，在歐盟達成歷史性一籃子方案，以保護其免受新冠疫情的最嚴重影響後，投資者從未對歐元表現出如此樂觀的態度。

根據最新的商品期貨交易委員會的數據，資產管理公司已將其歐元淨好倉增至近340,000張合約，創下紀錄，數據可以追溯到到2006年。歐元兌美元在7月上漲近5%，為2010年以來最佳月度表現。

DailyFX駐新加坡策略師Margaret Yang說：「歐盟從來沒有如此團結過，毫無疑問，投資者在救助方案中找到了安慰，將歐洲的疫情狀況與同樣在苦苦掙扎的美國進行比較，你就會明白為甚麼人們如此看好歐元。」

【美元「崩潰論」持續 有專家估全球快重回「金本位」】

就此，美元「崩潰論」持續！MUFG Bank首席外匯分析師Minori Uchida表示，儘管歐元已有部分技術指標顯示短線「超買」，投機者的好倉觸及新高，但美國實質利率下降，並存在高額的經常帳赤字，故即使美元短線反彈，仍可能會維持跌勢，整體前景不樂觀。

BK資產管理外匯策略董事總經理Boris Schlossberg認為，美元7月經歷一輪非常嚴重的跌勢，實質利率不斷下降，使美元吸引力大大降低，同時市場開始意識到美元的政治風險。他警告，若將美國多年經濟比喻為紙牌屋，此「紙牌經濟」主要是建立在美元國際儲備貨幣地位的基礎上，若基礎崩潰，整個紙牌屋將會倒塌。就此，他大膽預言美元即將崩潰，世界將重回「金本位」制度。

美國銀行表示，本周美元走勢將受經濟數據左右，尤其要關注周五(7日)公布的非農就業數據，而從該行的動量模型顯示，本周市場主題就是「看淡美元」。

事實上，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數7月下跌4.1%，創近10年以來最大單月跌幅後，周一(8月3日)再一度下跌，難怪市場如此悲觀。

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