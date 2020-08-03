全球經貿戰：中國手機印度遇冷風　缺席生產激勵計劃

隨着中、印兩國關係轉差，原來屬於中國廠商割據的印度手機市場正發生變化。外國媒體報道，印度新推出的生產關聯激勵(PLI)計劃中，未見小米、Vivo等在內中國主要手機及零部件製造商的蹤影，這或反映中國廠商收縮在印發展戰略。

PLI計劃旨幫助印度智能手機製造成為全球高質量製造的中心，目前多達22家全球和印度手機製造商，以及另外40家電子元件製造商，已申請成立新部門或擴建當地現有工廠，當中三星電子和蘋果公司的三大製造商鴻海、緯創、和碩都在列。

據PLI計劃，印度政府將在5年內，對當地生產商品提供4至6%的激勵，政府希望這計劃將刺激印度電訊製造業的投資。此外，印度政府還承諾為電子元件、半導體和其他零部件的生產給予25%的激勵。

報道引述中國手機廠高層指，對於在印度的投資，公司處於「等待和觀望」的模式，自6月底印度當局禁止中國應用程序後，公司對承諾任何計劃或投資持謹慎態度，直到相關情況更加明朗為止。

事實上，中國手機品牌在印度的市場份額正在收縮，數據顯示，中國品牌在印度的市場佔有率從第一季的81%降至第二季的72%，分析指一些主要中國品牌，如Oppo、Vivo和Realme的供應停滯不前也有關係。

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