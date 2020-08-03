樓價UPDATES：持貨逾20年業主紛紛沽貨離場

樓價上升乏力，不少長情業主決定沽貨離場，市場連錄多宗原業主持貨超過20年的轉售個案，包括沙田第一城、馬鞍山翠擁華庭、青衣盈翠半島及荃灣麗城花園，相繼錄得同類成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島6座高層D室，實用面積847方呎，三房連套房間隔，坐享東南單邊全海景，屬樓王單位，以1,800萬元易手，實用呎價21,251元。

●西半山雍慧閣高層D室，實用面積834方呎，三房連套房間隔，成交月租4.5萬元，實用呎租53.9元。

●北角康澤花園B座中層2室，實用面積509方呎，兩房間隔，獲區外首置上車客以950萬元承接，實用呎價18,664元。

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九龍區

●長沙灣泓景臺7座高層D室，實用面積516方呎，兩房間隔，開價約938萬元，放盤兩天，減至920萬元易手，實用呎價17,829元。

●牛頭角淘大花園L座中層7室，實用面積285方呎，一房間隔，開價約560萬元，議價後以528萬元成交，實用呎價18,526元。

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新界區

●沙田第一城28座中層A室，實用面積688方呎，三房間隔，以968萬元成交，實用呎價14,070元。原業主早於1986年1月購入上址，當時作價約46萬元，持貨逾34年帳面獲利約922萬元，升值達約20倍。

●馬鞍山翠擁華庭2座中層B室，實用面積816方呎，三房連套房間隔，以948萬元易手，實用呎價11,618元。原業主於1999年以407萬元入市，持貨21年帳面獲利約541萬元。

●青衣盈翠半島6座中層B室，實用面積756方呎，三房連套房間隔，上月以1,350萬元放盤，近日減至1,318萬元沽出，實用呎價17,434元。原業主於1998年6月以381.5萬元購入單位，持貨22年帳面獲利約936.5萬元，升值逾2.4倍。

●荃灣麗城花園2期7座低層E室，實用面積668方呎，三房連套房間隔，以712萬元成交，實用呎價10,659元。原業主在1996年6月以約253.8萬元買入單位，持貨至今約24年，帳面獲利約458.2萬元，升幅約1.8倍。

●粉嶺碧湖花園7座中層C室，實用面積400方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以525萬元獲承接，實用呎價13,125元。

●元朗溱林8座頂層連天台單位，實用面積1,221方呎，四房連雙套房間隔，減價32萬元或約2%，以1,318萬元獲承接，實用呎價10,794元。

●東涌映灣園10座高層D室，實用面積720方呎，三房連套房間隔，叫價820萬元，議價後以762.8萬元成交，實用呎價10,594元。

●馬鞍山銀湖‧天峰2座低層B室，實用面積684方呎，兩房間隔，原開價990萬元，微減至988萬元成交，實用呎價14,444元。

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