新盤UPDATES：屯門區大型項目再度加推單位吸客

新盤UPDATES疫情下新盤開售反應保持理想，發展商定價信心亦見上升，屯門區大型項目再度加推單位吸客，發展商亦表明售價已再度上調。同時，個別超級豪宅項目亦落實新銷售安排提早推售單位。

●帝御・金灣加推123伙 平均呎價14198元

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御・金灣上周六首推185伙「一Q清枱」，為配合防疫安排，是次特意拉長銷售時間，籍此分散人流。因應市場上仍有大批向隅客，今日加推123伙的價單，間隔開放式至兩房不等，實用面積由212至547方呎，扣除最高6%折扣後，折實平均呎價14,198元，整體呎價介乎約12,498至約18,154元，售價由約295.8萬至約721.2萬元。

他指出，是次推出單位比對上一張價單加價約2%，累積加價則逾3%，形容為「疫情延續價」，料之後有機會擺脫疫情價。預計快將加推單位及銷售安排，最快周內可望進行次輪銷售。

恒基兆業地產代理地產策劃(一)部總經理余惠偉透露，因應樓盤四周被大自然擁抱，項目內特意保育3棵大樹，有助營造出海岸度假生活環境。而會所室內面積共有2.6萬多方呎，連同戶外園林共5萬多方呎，提供各式完善設施，並配合遊艇會的主題設計概念。

●St. George’s Mansions三房大宅提早周五截標

大額豪宅屢錄高價承接。據一手銷售資訊網資料，信和置業（00083）位於何文田加多利山的St. George’s Mansions，剛修改銷售安排，其中第2座9樓A單位，實用面積1,870方呎，間隔三房連雙套房，提早於本周五(8月7日)截標，料有機會成為項目首個發售單位。而該銷售安排上其他35個單位，則按原定時間繼續於9月30日截標。

●高爾夫‧御苑洋房售5270萬元

一手洋房需求持續。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑，今天售出A3洋房，實用面積2,621方呎，連1,308方呎花園，成交價5,270萬元，呎價20,107元。項目已累售10幢洋房，合共套現逾5.1億元，對銷情滿意。

同系旺角利奧坊．曦岸公布新銷售安排，將於本周五（8月7日）發售12伙，包括6伙開放式及6伙一房單位，該批單位折實售價由逾463.51萬至逾600.31萬元，折實呎價由22,927至24,657元。

●星堤特色戶售3952萬 呎價逾1.78萬元

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