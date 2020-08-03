莎莎設「網上個人店舖」　冀為前線員工帶來額外佣金

莎莎主席及行政總裁郭少明表示，集團銳意發展社交商貿，不斷開拓多種新的網銷售渠道。是次合作，能跨越地域與時間界限，利用社交媒體加強與香港顧客的互動交流和進行銷售，與現有的實體店發揮優勢互補，為顧客帶來新的購物體驗，並加快集團邁向新零售模式的發展步伐。同時，為前線員工在疫情下帶來額外佣金收入。

透過該方案，顧客可以前往莎莎的實體店體驗，或透過其社交平台Facebook直播獲取更多產品資訊，然後到莎莎美容顧問的個人網店完成購買，並可選用多元化付款及送貨取貨方式。而莎莎的美容顧問可以透過手機應用程式，分享合適產品予顧客、查看訂單及發貨，於網上與顧客進行交流互動。

是次合作能將網店的人流帶往實體舖，同時亦將實體舖客戶帶往網店，從而建構銷售體系，促進集團的銷售。

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