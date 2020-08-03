瑞幸咖啡董事跳船　2人辭職

已被美國納斯達克市場除牌的瑞中幸咖啡的董事局再現變動！瑞幸表示，已收到獨立董事楊潔(Jie Yang)及曾穎(Ying Zeng)的請辭，自周一(3日)起生效。

另外，公司收到由Lucky Cup Holding Ltd.及Fortune Cup Holding Ltd.要求召開臨時股東大會，並建議恢復邵孝恆(Sean Shao)為董事，將於9月2日下午3時舉行。

值得留意的是，楊氏及曾氏由前董事長陸正耀推薦，於7月5日通過臨時股東大會才被委任為獨立董事，事隔不足一個月便「跳船」。而邵孝恆則於同場被推下台，外界盛傳邵氏為主導內部財務造假調查的人員，亦非陸正耀的親信。

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