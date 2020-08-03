【劈價自救】業主接受「疫」市現實　狂減沽貨

新冠肺炎疫情仍未受控，部分地區業主接受現實，加大放盤單位減幅出貨，個別幅度高達兩成。其中青衣灝景灣套三房戶，減價250萬港元後，以1,000萬元沽，創同類型單位超過一年最平。九龍站業主漾日居套三房，更劈價逾「四球」易手，低市價約5%。

【青衣】

各區交投急速向下，業主劈價自救。美聯李貫甡表示，自從疫症再爆發後，青衣區二手市場議價空間增加到5至8%。上述灝景灣1座低層A室，實用面積666方呎，6月放盤叫價1,250萬元，期內降價約20%售出，呎價15,015元。原業主於2012年4月以545萬元購入，帳面仍賺455萬元。

他又指，該單位新買家為區內客，在市場睇樓已經一段時間，獲減價後可以高成數按揭入市。而近日區內二手樓查詢上升，如上述「筍盤」，很快便被吸納。

利嘉閣彭錦添則透露，同區盈翠半島6座中層B室，實用面積約756方呎，三房一套連儲物室間隔海景戶，上月才以1,350萬元放盤，近日減至1,318萬元沽，呎價約17,434元，低市價約3%。而過去周末該區累錄3宗二手買賣。

【九龍站】

豪宅地區減幅更狠。中原胡鴻洲稱，上月中肺炎大爆發，九龍站不少業主叫價態度軟化，區內放盤減價空間普遍高達10%。其中漾日居2座中層B室園景單位，5月底開價2,380萬元，原業主眼見疫情第三波嚴重，市場氣氛較差，難得有用家洽購單位，最終劈價430萬元或18%，以1,950萬元出貨，呎價20,945元，較銀行網上估價，以及上月同類型單位成交價均低約5%。

胡氏補充，隨着業主主動劈價，7月下半月成交逆市做好，全月共錄30宗成交，屬今年最多。他認為，政府撤辣可讓市民更容易換樓，市場放盤量上升，交投量亦會同時向上。

【荔枝角】

此外，荔枝角曼克頓山近日連錄買賣成交，個別減價超過「兩球」。香港置業馬泰陽表示，該項目2座一個高層A室單位，實用面積1,591方呎，附裝修，連車位叫價4,250萬元放售，剛減至4,000萬元沽出，呎價25,141元。

【西南九龍】

樓市氣氛疲弱，令樓價升幅煞停，部分辣招鬆綁盤轉售無利可圖。西南九龍匯璽兩房單位以1,298萬元售出，單位3年僅升值約4.6%，料屬明賺實蝕個案。

美聯黃永財稱，單位為2A座中低層C室，實用面積534方呎，成交呎價24,307元。據了解，原業主於2017年以約1,241萬元購入，持貨約3年即沽，帳面僅獲利約57萬元。

【紅磡】

紅磡環海‧東岸亦有同類情況，業主持貨5年都「冇肉食」。利嘉閣黃育華表示，屋苑1B座高層E室，實用面積363方呎，一房連儲物房間隔，4月以850萬元放盤，上月下調至780萬元，最後進一步減至755萬元沽出，先後累減95萬元或約11.2%，呎價20,799元。

原業主於2015年9月以約732.4萬元購入上址，至今帳面僅獲利約22.6萬元，升值約3%。屋苑7月份共錄得7宗二手買賣，平均實用呎價約20,264元。

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