夜市UPDATES：道指升勢擴大　港股夜期轉高水

消息指美國白宮尋求繞過國會，延長失業救濟等措施，刺激美股早市升勢擴大，道指目前報26,640點，升211點或0.8%；標指報3,295點，升23點或0.73%；納指報10,880點，升134點或1.26%。

受外圍向好帶動，港股期指夜市報24,483點，升96點，高水25點。微軟將繼續就收購TikTok美國業務進行談判，其股價早市升幅擴至4%。滙豐控股於美國預託證券(ADR)股價變得不大，折合報33.39港元，較香港周一(3日)收報33.4港元差不多。

據報，白宮正在研究如果國會議員不採取行動，總統特朗普本人是否可以自行延長失業救濟及保護租客免受驅逐的措施。

美國共和黨和民主黨議員新一輪財政刺激的一些細節上仍處於僵持狀態。兩黨之間的矛盾焦點是聯邦政府額外失業救助金的額度問題，今年3月份通過的每周600美元額外聯邦失業救濟金已在上周五(7月31日)到期。白宮已表示，支持將聯邦失業救助金削減到每周200美元，但民主黨人呼籲將其維持在上一份計劃的600美元水平。

數據方面，美國供應商管理協會(ISM)周一公布，7月製造業採購經理指數(PMI)為54.2，高於市場預期和6月數值，為連續2個月擴張，亦有利大市氣氛。

【21:30】科技股領漲下，美股周一早段做好，道指升153點，至26,581點；納指升118點，至10,863點；標指升18點，至3,289點。

蘋果公司(Apple Inc.)股價繼上周五急漲近一成後，周一早段再升2.2%至434.58美元。科技投資者米克斯認為，科技股並非只有Apple值得投資，直言長遠而言還看好兩隻晶片相關股份，分別是美光科技和ASM Lithography，當中預料美光科技股價未來兩或三年可望升一倍。

此外，微軟擬收購視頻分享軟作TikTok美國業務，微軟股價早段升3.4%至211.98美元。

美國最大製肉商泰森食品第3財季經調整後每股1.4美元，多過市場預期的94美仙。該公司並宣布委任新行政總裁，股價早段升2.2%至62.82美元。

便利店7-Eleven母公司Seven & I Holdings同意以210億美元，收購Marathon Petroleum旗下的Speedway油站。Marathon Petroleum股價早段升1.1%至38.65美元。

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