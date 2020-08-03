中美科技戰：Zoom將停止內地所有產品銷售

財經媒體彭博報道，Zoom Video Communications Inc.將在中國停止所有產品的銷售，通過本地夥伴進行的銷售除外。這家頗受歡迎的視頻會議應用程序(App)，因涉嫌將數據傳輸給中國政府而面臨審查。

該公司告知中國客戶，從8月23日起，銷售將只能通過授權合作夥伴進行。

公司在其網站上的一份聲明中說：「我們在中國大陸的慣用市場模式包括直接銷售、網上訂購以及通過合作夥伴進行的銷售。我們現在正在轉換為僅限合作夥伴的模式，在合作夥伴的產品中嵌入Zoom技術，這將為用戶提供更好的本地支持。」

總部設在美國加州聖何塞的Zoom上個月吸引了外界的目光，公司先是暫停，後又重新激活了中國親民主活動人士一個駐美國團體的帳號。美國參議員敦促司法部調查視頻應用TikTok和Zoom是否將私密信息與中國政府分享。之前，美國國務卿蓬佩奧警告，華盛頓可能會很快因危害國家安全禁止字節跳動的TikTok和其他中國應用程序。

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