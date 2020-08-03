滙豐悲觀：處於高度不確定時代　未來3年裁員3.5萬人

這家專注於亞洲市場的銀行，上半年利潤因信貸撥備增加而減少了一半，僅達到56億美元，遜於預期水平。在警告新冠疫情的影響可能導致今年高達130億美元的信貸損失後，滙豐銀行加快了全球業務的重組步伐。

該行行政總裁祈耀年(Noel Quinn)在電話會議上說：「目前的環境仍然具有高度不可預測性」。滙豐正在考慮採取進一步措施來提高業績，包括對亞洲進行更多投資並削減在美國的業務。

滙豐財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)在接受彭博電視採訪時說：「由於疫情帶來的收入壓力，我們確實需要降低成本。」此前該行將今年的壞帳準備金提高至80億到130億美元之間。

滙豐銀行一直在尋求擺脫歐美市場的影響，以在快速發展的中國市場擴展業務。這家被華盛頓稱為北京支持者的銀行表示，會繼續將資本向亞洲市場轉移。該行全部利潤幾乎都由亞洲市場所貢獻。祈耀年說：「中美之間的緊張關係不可避免地會給滙豐這樣業務結構的機構帶來挑戰。」

祈耀年表示，由於新冠大流行，滙豐銀行必須加快復興計劃，銀行將需要更加激進。在推進重組計劃的同時，該行削減了美國224家分支機構的1/3以上。

邵偉信表示，今年上半年已經有4,000多人離職，預計將在未來3年總計裁員35,000人。他說：「自年初以來，我們的營運環境發生了巨大變化。因此，我們還將研究需要採取的進一步行動。」

消息人士稱，最近幾周，祈耀年對200多名高層主管表示，需要加快推進旨在提高回報的全面改革步伐。為加快變革，祈耀年正推動將更多權力下放給地區經理。滙豐表示，第2季38億美元的準備金中，約有40%源於英國經濟前景不佳。

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