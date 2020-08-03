死線逼近！傳特朗普考慮繞過國會自行救市

財經媒體彭博引述消息人士透露，白宮正研究如果國會議員不採取行動，總統特朗普本人是否可以自行延長失業救濟金及保護租客免受驅逐的措施。

民主黨和共和黨一直未能就新的刺激計劃達成協議，消息人士表示，白宮對於舊刺激措施上周五(7月31日)到期可能帶來的經濟影響感到擔憂。

目前尚不清楚特朗普如何在未經國會批准的情況下採取行動。白宮沒有立即回應置評請求。

數以百萬計的失業者失去了額外的失業保險救助，這使得打破僵局的談判變得愈來愈緊迫，參議院定於本周五(7日)進入休會期。

共和黨人和民主黨人在一些最大的癥結點上仍然相去甚遠，包括擴大補充失業保險。

白宮幕僚長Mark Meadows周日(2日)在哥倫比亞廣播公司(CBS)的《面對國家》(Face the Nation)節目中說：「我們明天(周一)會再開會，但我對短期內達成解決方案並不樂觀。」

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