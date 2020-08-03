油價難飆！產油國7月增供應　中東結束額外減產

財經媒體彭博報道，隨着成員國上月逐步退出額外的減產，石油輸出國組織(OPEC)原油產量於7月上升，沙特阿拉伯、阿聯酋和科威特繼6月額外減產後恢復了一些產量。

彭博調查顯示，OPEC將產量增加了每日90萬桶，達到每日2,343萬桶。該調查是基於官員、船舶跟蹤數據和Rystad Energy AS、Petro-Logistics SA、Rapidan Energy Group及JBC Energy GmbH等諮詢公司的估計做出的。

OPEC及其合作夥伴正在繼續按協議限制產量，以應對有史以來最嚴重的需求下滑的影響。受此提振，原油價格從4月底觸及的20年低位上漲了近兩倍，布蘭特期油升至每桶約43美元。

隨着全球經濟活動恢復，石油消費量也開始回升。OPEC本月有望進一步增加產量。沙特阿拉伯稱，OPEC本月將向市場增加每日130萬至150萬桶供應。不過，由於許多國家仍未能控制住疫情，還有一些國家被迫恢復封鎖措施，局勢仍然令人擔憂。

事實上，OPEC最大產油國、領導者沙特阿拉伯正謹慎行事，儘管7月該國增加了每日92萬桶的產量，但平均產量仍低於協議允許的每日845萬桶的上限。

不過，其他成員國並沒有展現出同樣的自律。伊拉克和尼日利亞在履行減產承諾方面沒有取得任何進展，為早前沒有履行協議而承諾的額外減產也沒有落實。

能源部初步數據顯示，最大的非OPEC產油國、OPEC+盟友俄羅斯也在7月增產。

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