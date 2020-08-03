騎虎難下！聯儲官員：必須延長額外失業救濟金

財經媒體彭博報道，達拉斯聯邦儲備銀行行長Robert Kaplan表示，如果額外的失業救濟可以以某種形式延續，將促進美國經濟增長。

美國國會3月份通過的每周600美元的補充失業保險已在7月底到期。國會議員針對下一輪刺激措施的談判陷入僵局 ，兩黨對於是否以及以何種形式延長失業保險仍存在巨大分歧。

他說：「我認為有必要延長失業救濟措施。可能會改變每周600美元的形式，做一定程度的重組，但重要的是這類措施需要延續下去，增加的收入雖然可能使某些個體企業更難僱用，但它有助於創造就業機會，因為其有助於增加消費者支出，從淨效應看，可能仍對經濟和就業產生積極影響。」

Kaplan指出，如果失業保險不進一步提高，可能會削弱經濟增長。他預計今年美國經濟將萎縮4.5至5%，第3和第4季將強勁反彈。他又認為，美國不需要採取全國性的防疫封鎖。

他說：「我們將必須學習如何與這種病毒一起生活，戴口罩以及良好的接觸者追蹤和測試機制至關重要。」

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