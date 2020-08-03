提交該呈請的原因為無法償付呈請人向勒泰商業有限公司(一間公司全資擁有的附屬公司)提供之貸款約14.25億港元，利息及拖欠利息總額約為2.59億港元；及自2020年7月3日起至全額支付的違約利息每日46.35萬元，以及與貸款違約相關的所有其他成本和費用約為990萬元。

另外，公司披露於2020年4月24日，公司收到來自Fantastic Stargaze Limited之法定要求償債書，要求償還公司向FSL發行的優先票據債務項下未償還金額合共約4.38億元。FSL是中國華融海外投資控股有限公司的全資附屬公司。

公司現正就上述事項尋求法律意見，以評估其法律立場。自收到FSL法定要求償債書之後，公司一直與華融進行友好磋商，積極探討重組方案，並爭取華融的支持，竭力達成友好諒解。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626