東方日報B1：滙控少賺65%　插穿33元海嘯價

雖然管理層表明會加速實施轉型計劃，惟披露的細節有限，未能挽回投資者信心，拖累該行股價愈插愈低，昨日創32.95元的十一年低位，收報33.4元，跌4.43%。至於滙控倫敦股價曾插逾6%，至折合32.27港元，低於香港收市價3.38%。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，上半年滙控經調整稅前盈利按年大跌54.08%，至56.35億美元；純利按年勁跌76.76%，至19.77億美元。若單計第二季，列帳稅前盈利按年大跌82.41%，至10.89億美元。

按地區劃分，上半年亞洲區盈利按年跌24.65%，至73.69億美元，續為滙控的主要盈利貢獻地，而歐洲的虧損由2019年上半年的5.2億美元，進一步擴大至30.6億美元；中東及北非區亦按年盈轉虧。業務方面，環球銀行及資本市場(俗稱炒房)業務仍為最大利潤來源，惟業務利潤按年跌6.83%，至25.48億美元。

受新冠肺炎疫情爆發及經濟前景惡化影響，加上與特定批發業務客戶相關的準備增加，集團上半年的預期信貸減值按年勁飆5倍，至68.58億美元，單是次季增加38.32億美元，遠高於市場預期的26.64億美元。

該集團對經濟前景未敢樂觀，按第二季的實際損失經驗等因素進行敏感度分析後，將全年減值預測進一步調升，上限水平由首季預測的110億美元，增至130億美元。集團財務總監邵偉信解釋，各個主要經濟體的經濟或出現嚴重衰退風險，相關水平已將風險反映在內。

至於反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，按季跌0.4個百分點，至3.8%。由於暫停派息令資本增加，截至6月底，普通股權一級資本比率(CET1)為15%，較3月底時上升0.4個百分點，反映資本充足。集團今年上半年淨利息收益率為1.43%，按年跌0.18個百分點。

英國審慎監管局(PRA)早前要求當地銀行暫停派息和回購，市場尤關注滙控何時恢復派息，不過，昨日管理層向市場提供的派息資訊有限。邵偉信表示，集團資本水平強勁，計劃在公布2020年終業績時，提供中期財務目標及股息政策訊息，對於會否再考慮遷冊，管理層則指，目前未有作出研究。

集團於今年6月宣布重啟裁員計劃，行政總裁祈耀年稱，上半年員工數目減少4,000人，惟各地區的員工變動及全年裁員的目標則不會透露，僅指於2022年底職位將會減少3.5萬。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興預料，滙控股價會續貼近33元「海嘯價」，基於派息無期和政治環境等，不宜「撈底」。

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