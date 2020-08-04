歐股收市向好 滙豐倫敦股價挫近3%

歐洲股市周一(3日)上漲，英國富時100指數收報6,032點，升135點或2.29%；法國CAC指數收報4,875點，升92點或1.93%；德國DAX指數收報12,646點，升333點或2.71%。

滙豐公布2020年上半年業績，列帳基準稅前盈利按年倒退65.19%，至43.18億美元，遜於市場預期中位數56.89億美元。滙豐倫敦股價收跌2.91%，報332.25便士，折合相當於約33.64港元，較港收市33.4港元回升0.7%。

法國興業銀行第二季意外錄得淨虧損12.6億歐元，遠遜市場預期，股價收跌0.65%。

啤酒商Heineken取消派發中期股息，主要由於今年上半年該公司錄得虧損，公司股價收跌2.04%。

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