美股收市：道指升236點　納指4連漲並創新高

科技股領漲下，美股周一(3日)做好，道指收報26,664點，升236點或0.89%；標指收報3,294點，升23點或0.72%；納指收報10,902點，升157點或1.47%，連續4日上漲，創收市新高。

微軟擬收購視頻分享軟作TikTok美國業務，微軟股價收漲5.62%。蘋果公司(Apple Inc.)股價繼上周五急漲近一成後，周一股價收報435.75美元，升2.52%。

科技投資者米克斯認為，科技股並非只有Apple值得投資，直言長遠而言還看好兩隻晶片相關股份，分別是美光科技和ASM Lithography，當中預料美光科技股價未來兩或三年可望升一倍。

美光科技和ASM Lithography股價在周一分別收漲0.67%和3.47%。

據報，白宮正在研究如果國會議員不採取行動，總統特朗普本人是否可以自行延長失業救濟及保護租客免受驅逐的措施。

美國共和黨和民主黨議員新一輪財政刺激的一些細節上仍處於僵持狀態。兩黨之間的矛盾焦點是聯邦政府額外失業救助金的額度問題，今年3月份通過的每周600美元額外聯邦失業救濟金已在上周五(7月31日)到期。白宮已表示，支持將聯邦失業救助金削減到每周200美元，但民主黨人呼籲將其維持在上一份計劃的600美元水平。

數據方面，美國供應商管理協會(ISM)周一公布，7月製造業採購經理指數(PMI)為54.2，高於市場預期和6月數值，為連續2個月擴張，亦有利大市氣氛。

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