受疫情打擊 美國曼哈頓舖租急跌至2011年水平

今年新冠肺炎疫情嚴重打擊商舖租務市場，其中美國曼哈頓舖租在第二季急跌至2011年水平。

外媒報道，房地產仲介商世邦魏理仕(CBRE)最新數據指出，第二季曼哈頓16條主要購物街道的平均舖租為每平方呎688美元，按年下跌11.3%，連跌11個季度，為自2011年以來首次跌穿700美元。

休閒景點蘇豪區(Soho)舖租急跌37.5%，至2014年水平，當中區內王子街(Prince Street)舖租急瀉37.5%，每平方呎跌至437美元，大幅低於去年同期的699美元，並且是2014年來首次跌穿500美元；至於獲Hermès、Celine等名牌進駐的麥迪遜大道(Madison Avenue)上東城段，平均租金按年下跌15.3%，至每平方呎882美元。

抗跌能力最高的是曼哈頓第49街至第59街中間一段第五大道，是全紐約巿舖租最貴地段，該區上季平均呎租為3,000美元，按年僅跌4.8%，抗跌能力最高。

世邦魏理仕的紐約、新澤西州及康州研究總監Nicole LaRusso表示，曼哈頓16條主要購物街道空舖增加至235個，為2013年以來首次突破230個，估計對下半年租金構成壓力。

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