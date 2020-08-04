高盛：關閉學校意味着「實質性」的經濟損失

外媒報道，高盛經濟學家表示，關閉學校造成「實質性」的經濟損失。該行預計，教育機構的關閉直接導致第二季度實際GDP(國內生產總值)折合年化增長率降幅擴大約2.2個百分點。

該行分析師Jan Hatzius、David Choiand、Joseph Briggs在8月2日發表報告指，關閉學校這個因素對GDP下滑造成了實質性影響，學校關閉還可能損害經濟的其他領域，例如食品提供商和大學城的企業等。

高盛稱，學校關閉還會導致增加托兒需求增加，間接影響就業和生產力，單親父母，不能在家工作的人和、或有低齡兒童的父母可能佔約2,400萬人，相當於勞動力總人口的15%。

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