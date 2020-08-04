大摩：不再看好新興市場貨幣　因風險加劇

外媒報道，摩根士丹利周一發表報告稱，對新興市場貨幣的中場由「看好」下降至「中性」，主要由於利好因素降溫，以及美元走弱所帶來支撐的逐漸消散。

該行策略師James Lord、Andres Jaime和Min Dai在報告中表示，新興市場貨幣表現可能不會立即下滑，但預期美元回軟對該些貨幣的走勢幫助較少，而且市場還需要在美國大選或新冠肺炎疫情在新興市場蔓延之前，應芍中美關係任何潛在惡化的可能。

MSCI新興市場貨幣指數自3月底因油價暴跌和新冠肺炎疫情而觸及3年低位以來已經回升了3.8%。摩根士丹利在4月初轉向戰術上「看好」新興市場貨幣，理由是各國政府和央行提供了很大的政策支持，但現在該行正切換回「中性」立場。

該些策略師寫道，由企業財報和財政刺激措施而引發的樂觀情緒已經在7月份的匯率走勢中得到體現，風險將偏向下行，因美元對於開發中國家貨幣的支持將變小。該行結束了看好俄羅斯盧布和南非蘭特的投資建議。

他們寫道，由於中國的農產品採購落後於在第一階段貿易協議中的承諾，因此人民幣可能也會陷入困境。雖然關稅的另一輪升級不是基本情形假定，但在美國大選之前，存在更多非常規政策的風險。

隨住新冠肺炎病例在新興市場(尤其是拉丁美洲和印度)增加，新的限制性封鎖措施可能會延後經濟復甦，從而給新興貨幣造成壓力。

策略師們寫道：「疫苗研發進展及其在新興市場能否廣泛普及，對於該資產類別從當前水平能否繼續可觀上漲至關重要。相關具體情況在今年晚些時候才能了解到，這增加了我們對漲勢將停滯的看法，並且這也會受美國總統大選有關風險的影響。」

摩根士丹利仍建議增持巴西里耳對墨西哥披索，作為對經濟增長和政策差異的押注。策略師們還對主權債保持樂觀態度，因為主權債的估值仍然很有吸引力。

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