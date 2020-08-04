【專家點評】邵志堯：KOL和KOC的分別

在香港，若你的粉絲群數目在10萬，你應該在香港網絡上也很火紅，會有很大的影響力，可以稱得上是一個KOL(Key Opinion Leader)。但是，放在內地14億人口上，要被冠名為KOL需要有100萬粉絲才配，100萬以下只能叫KOC(Key Opinion

Consumer)。

在今天以網紅帶貨和直播銷售作銷售渠道的年代，流量代表了一切。內地年輕人由網紅金字塔的底部素人開始，便要挖盡心思由「素人」即粉絲數量極少的新人，日以繼夜拍攝不同題材的短視頻去吸引眼球。這裏沒有人告訴你爆紅的方程式，但只有大數法則和1萬小時定律能用得上，大數法則是你製作了一定數量的視頻，按百分比去算應該會有一條視頻能跑出來，而1萬小時的理論，如果一個人堅持做一件事1萬個小時，花了幾年時間用心去幹，他肯定是一個專家。

金字塔的底層稱之為素人，腰部稱之為KOC，微信公號粉絲少於30萬、微博粉絲絲少於50萬、抖音粉絲少於100萬、快手粉絲少於100萬、小紅書粉絲少於5萬或Billibilli的粉絲少於5萬，都不能稱得上皇者KOL。口紅一哥李佳琦便有5,000萬粉絲，有龐大的粉絲量，便可以計算轉換率，得出銷售金額。

但是在2019年開始有些轉變，MCN(Multi Channel Networking)多渠道網絡公司寧願分散投在多個KOC來取代KOL，因為MCN公司發現KOC的傳播離用戶更近，你會發現明星去帶貨的效果，除了個別明星之外，大部分明星的帶貨能力都比不上KOC，因為KOC所分享的內容並不聚焦且生活化、興趣化，以一個普遍用戶身份來為品牌加持，而不是作為專家形象進行產品推介。這就讓KOC擁有更多的真實感，從而更能影響其他用戶的決策。

最近在疫情的關係，明星或傳媒業者工作暫停，他們已和KOC合作，由明星負責帶流量，KOC負責銷售的工作，成績也慢慢做出來，互聯網從來沒有既定的套路，全是上世紀八十年代中國改革開放一樣，摸著石頭過河。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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