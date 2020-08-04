開拓藥業在美國完成治療雄激素性脫髮藥Ib期臨床試驗

在美國的福瑞他恩(KX-826)Ib期臨床試驗是對雄激素性脫髮健康男性受試者進行隨機、雙盲、安慰劑對照、平行組、劑量遞增的研究，以評估福瑞他恩(KX-826)於局部多次遞增劑量給藥後的安全性、耐受性及藥代動力學。

該等Ib期臨床試驗進展順利及穩定，並未因目前的美國新冠肺炎疫情而受到重大影響。集團正分析及評估在美國的福瑞他恩(KX-826)Ib期臨床試驗收集的數據，並預期將於2020年第四季確定臨床研究報告(CSR)及發布數據。

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