【專家點評】林嘉麒：四大因素左右港股後市

港股於剛過去的7月先升後回固然令投資者失望，只期望8月不要重蹈3月時的走勢。今年2月微跌告終後，於3月最低試過21,139點，較3月初累挫近5,000點。當時疫情叫停環球經濟活動，不可同日而言，惟7月的弱勢對8月有一定影響，投資者要有戒心。

外圍亦相當精彩，美國上周已到期的失業救濟金措施，由於民主共和兩黨在政治原因下拉鋸，談判仍未達成結果。由於議案未能在7月31日前達成妥協，每周600美元的福利到期後，將會使美國逾2,500萬人面臨突然的緊縮。現在的僵局與今年3至4月形成鮮明對比，當時白宮和國會在第一次封鎖期間迅速達成三萬億美元的財政支持，以支撐經濟，幫助提振美國和全球市場。假如談判一拖再拖，美國早前的量寬救股市的效力就會消散，美股累計升幅亦會煙消雲散，影響可以是不堪設想的大。

而8月壓軸登場的是全球央行年會Jackson Hole，預計在27至28日舉行，今年主題為「展望未來10年：貨幣政策的意涵」，相信會內各國央行對未來貨幣政策有一定前瞻作用。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒 (作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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