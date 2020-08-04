【專家點評】陳正犖：危機未明下收息部署

自4月初以來，美國10年期國債孳息率走勢反覆，平均水平約0.65厘。環球政經風險仍未明朗下，投資者應該採取怎樣的收息策略？

如果從公眾健康危機3月最嚴峻時計起，美國投資級別企業債券累積已經反彈20%以上。過去3個月，指數信貸息差收窄了250個基點，現在回到了130個基點的水平，息差收窄反映估值回升。年初至今，A/AA級債券表現，跑贏BBB級別約275個基點，有趣的地方是，投資者近月似乎收起了戒心，BBB債券從3月低位反彈幅度更大，過去4個月，BBB上漲了近25%，而A級債券上漲了18%。我們認為，聯儲局在今次環球危機結束前，將繼續支持債券市場，衝量了企業基本面仍穩定的情況下，投資者或可在直接受危機影響的行業中，包括銀行、材料、能源、旅行/休閒和周期性消費投資級別債券，選擇性尋找投資機會。

現時美國高息債平均息差超過500個基點，孳息率約5.5厘，看上去仍然吸引。受惠於聯儲局政策支持，我們相信息差或進一步收窄，意味估值或再回升。高息債當中，「墮落天使（Fallen Angel）」，即是由投資級別被降至高息債級別的債券，或提供機會。一般主動型債券基金經理，為了保護組合回報，會拋售這類型債券。追蹤指數的基金經理，亦會因為這類型債券被降級，被動地成為賣家，故此「墮落天使」的沽壓可能過大，造就反彈空間。自3月23日低位，「墮落天使」反彈達30%，截至7月28日，跑贏整體高息債市場600個基點。不過投資者仍要小心美國高息債違約率已經升至5.3%，高於歷史平均水平，預期或進一步向上。

債市自3月下旬以來轉勢，新興市場美元計價主權債，整體反彈22.5%，企業債則反彈16.5%。新興市場主權債息差自3月以來，收窄了250個基點，不過息差目前仍超過400個基點，較危機前水平仍高出100個基點，某程度上代表估值仍有收復失地空間。現時平均孳息率4.8厘，重回今年年初水平，但美國實質利率陷入明顯負水平，新興市場主權債孳息率似乎仍吸引。新興市場債券中，我們對中國高息企業債亦傾向選擇性部署，他們平均指標息差超過800個基點，較美國高息債息差，闊300個基點。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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