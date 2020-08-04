【專家點評】石醴泉：國內大循環的考慮

在過去40年，中國經濟增長主要由出口和國內投資帶動。出口幫助創匯，使中國有能力購買外國機器和技術，增強競爭力。國內大力投資於基建，使運輸更便利，對商人而言代表更低的成本，結果也是增強競爭力。

中國因出口創匯，再把資金購買外國產品和服務，這是「環球資金大循環」。中國經濟因而受惠，人民生活也因此獲得改善，西方國家也受惠於中國價廉物美出口，通貨膨脹長期低企，這絕對是一個雙贏的局面。

但隨着中國和美國的GDP差距收窄，美國也開始擔心其環球霸主地位不保，便對中國諸多阻撓想減慢中國經濟增長。國家領導人也了解當下局勢，所以在7月21日和50多家中外企業舉行座談會時，再次強調了他在5月兩會中提出的「國內大循環」的新發展格局。本文會為大家分析新國際形勢將會如何影響中國經濟？

「國內大循環」代表減少由出口帶動經濟增長，而改由透過刺激內部投資和消費來達致增長目標。中國國內消費佔GDP只有39%左右，仍然遠低於其他東亞國家如日本55%、南韓48% 和台灣52%，這代表國內消費還有增長空間。

中國早期出口主要由人力密集工業帶動，技術性低但需要大批工人進行組裝或車衣等工序。但在過去10至20年，中國工業受惠於大批大學畢業的專業技術人才和中國不斷購入海外企業而獲取技術，讓中國製造業慢慢從工人紅利過度到工程師紅利。

假如中國和西方國家關係變差，在海外收購公司的難度會增加，中國可能要改變策略，由收購公司轉為吸引科技人員來華工作。西方國家特別是美國開始懷疑中國科學家的忠誠度，一些在海外工作的中國科學家或會覺得受歧視，再加上中國經濟比西方國家增長快，這或許能吸引在外國居住的技術專才回國。

至於現在已經從中國進口不論高或低技術產品的企業，筆者則認為能成功去中國化的可能性不高。第一，在其他國家不一定能找到有類同技術水平的供應商來取代現時來自中國的出口。第二，中國本身市場夠大，對外資來說仍然吸引。第三，中國製造業產業鏈已與全球供應鏈深度融合，其他國家暫難複製。

但中國政府在加大國內大循環的力度時，也需要小心平衡其中各項經濟因素，其中包括國際貿易和服務賬從盈餘變為赤字的壓力。但中國能調控的板斧還很多，其中一個是吸引居民海外消費回流國內，而海南自由貿易港最近把免稅購物額度從現在每人每年3萬元提升到10萬元，便是行出正確的一步。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)

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