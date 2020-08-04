【市前重點睇】道指升236點 金價企1973美元
2020年08月04日 07:53
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●美匯指數企93.54，離岸人民幣(CNH)見6.9828，港匯高見7.7502，美元兌日圓處106.04，歐元跌至1.1759，英鎊見1.3077。金價報1,973美元。布油升至44.15美元，紐油企40.72美元。道指期貨上升。
●道指收報26,664點，升236點或0.89%；標指收報3,294點，升23點或0.72%；納指收報10,902點，升157點或1.47%，連續4日上漲，創收市新高。 https://bit.ly/2PnQKpr
●美國6月建築開支意外按月跌0.7%，有別於市場預期升1%，但較5月經修訂後跌1.7%放緩。
●美國7月ISM製造業指數由6月的52.6點升至54.2點，是2019年3月以來最高，並高於預期的53.6點，顯示製造業擴張速度加快。
●財經媒體彭博引述消息人士透露，白宮正研究如果國會議員不採取行動，總統特朗普本人是否可以自行延長失業救濟金及保護租客免受驅逐的措施。
●即月恒生指數夜期收報24,546點，升159點，高水88點，成交16,696張。
●港股ADR指數收報24,475點，微升17點。
●紐約9月期油收報每桶41.01美元，升0.74美元或1.84%；布蘭特10月期油收報每桶44.15美元，升0.85美元或1.96%。
●紐約12月期金收報每士1,986.3美元，大致持平。
●英國富時100指數收報6,032點，升135點或2.29%；法國CAC指數收報4,875點，升92點或1.93%；德國DAX指數收報12,646點，升333點或2.71%。 https://bit.ly/2Xoum3A
●亞開行指疫情或導致全球匯款大減，影響亞太區家庭收入。
●中國人民銀行定調下半年貨幣政策，更加靈活適度、精準導向，強調綜合運用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年。
●滙控少賺65%，插穿33元海嘯價。 https://bit.ly/3fncE6R
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