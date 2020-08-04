【股民熱話】收息一族如何避開「糖衣毒藥」？

咁多收息股都唔對辦，對底股民點樣先至可以避免呢啲「糖衣毒藥」？首先，就係若非有長期作戰嘅心理準備，惟有暫時盡量避開同受疫情下經濟大停擺影響甚深的金融股類；其次係，即使係傳統經濟類股，也宜留意公司的收入基礎是否穩定，例如公用股有利潤保證，較其他沒有利潤保證的股份，理論上就較穩定，至少無話受各地政府叫停企業派息所影響。

此外，股民也得接受一個事實，就係在超低息環境之下，高息之選愈來愈少，皆因生意難做，在負利率趨勢之下，現金已變成負累，美國10年期國債孳息低見0.53厘，想穩穩陣陣收息，實在是不容易的事。與其再眷戀高息股，倒不如務實一點，勤力一點，花多啲精力研究盡量多元化投資，分散風險。

東網財經專欄作者 帥哥

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