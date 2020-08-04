【股民熱話】收息一族如何避開「糖衣毒藥」？
2020年08月04日 08:00
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滙豐控股(00005)中期業績雖然仲有錢賺，但冇派息，股價在績後急挫，低見32.95元，小股東睇見真係暈得一陣陣！如此弱勢持續下去，睇怕唔使幾耐會見番2009年供股價28元！
再看恒生銀行(00011)，上半年派息減32%，股價亦立即發軟蹄，創逾7年新低。總之，收息股利息下跌甚至變零的話，就預咗被質！
唔爭在睇埋被視為高息股的內銀股，見到周一(3日)工商銀行(01398)股價低見4.52元，乃2016年12月下旬以來新低，短線一旦確認以大成交失守4.3至4.5元區域，向下4元關並非太大支持位，再落要睇到3.7元水平，即2016年2月低位。屈指一算，工行往績息率6.3厘，但今年以來股價已累跌24%，即係收息都唔夠蝕價，小股東確實係一殼眼淚！
咁多收息股都唔對辦，對底股民點樣先至可以避免呢啲「糖衣毒藥」？首先，就係若非有長期作戰嘅心理準備，惟有暫時盡量避開同受疫情下經濟大停擺影響甚深的金融股類；其次係，即使係傳統經濟類股，也宜留意公司的收入基礎是否穩定，例如公用股有利潤保證，較其他沒有利潤保證的股份，理論上就較穩定，至少無話受各地政府叫停企業派息所影響。
此外，股民也得接受一個事實，就係在超低息環境之下，高息之選愈來愈少，皆因生意難做，在負利率趨勢之下，現金已變成負累，美國10年期國債孳息低見0.53厘，想穩穩陣陣收息，實在是不容易的事。與其再眷戀高息股，倒不如務實一點，勤力一點，花多啲精力研究盡量多元化投資，分散風險。
東網財經專欄作者 帥哥
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