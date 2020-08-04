【專家點評】古勝：呢隻物管股有2種炒法....
2020年08月04日 08:15
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港股繼續尋底，尋日(3日)一度跌逾300點，插穿過100天線，好在尾市跌幅收窄報24,458點，成交額約1,304億元。自上月7日高見26,782點後，恒指一直沿降軌下沉，暫時未見止跌，料23,800至24,000點關的支撐力較大，屆時再睇睇是否入市博反彈。不過，由於本月中美角力隨時引發股市震盪，入市博反彈只宜細注。
近年股價升到你唔信的物管股，無懼港股調整壓力，仍然愈升愈有，當中規模較大的碧桂園服務(06098)，公司相對穩陣。先睇大行報告，野村指碧桂園服務的中期業績盈喜成為短期催化劑，而更多的併購和盈利預測修訂將支持其評級，上調其2020年至2022年盈利預測2至7%，目標價升至54元，維持「買入」。
再睇走勢，碧桂園服務自7月7日單日爆升逾12%後，一直沿升軌向上，股價不斷尋頂，昨再創上市新高48.25元，最終收報47.85元，升逾2%。進取者可於47元邊小注上車，順勢跟炒，跌穿10天線約45元止蝕，短線上望52元。若是保守者又睇好其前景，可考慮待其有較大調整再入市，以周線圖嚟睇，可候低於10周線41元水平分注入市。
東網財經專欄作者 古勝
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