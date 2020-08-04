【專家點評】陳蓓敏：恒指或試24,000點以下
2020年08月04日 08:30
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全球新冠狀病毒個案逾1,800萬宗，死亡數目直指向70萬，美國每日新增數目繼續於高台橫行，尚幸死亡數目放緩。氣候轉變下，令人擔心是南半球處於冬季爆發情況，墨西哥、巴西、印度、澳洲等地。美國上周公布次季GDP跌約33%，華爾街表現冷靜，因屬預期之內。為掩飾國內經濟不濟，抗疫無能狀況，特朗普繼續以小動作尖對中國，以轉國內視線。美新經濟企業業績優，納指走勢強。
踏入8月，市場對港股後市偏淡，除外圍因素，本地經濟仍見冰封。估計恒指試低於24,000水平，有反彈空間，阻力於25,800至26,000點。昨日滙豐控股(00005)和恒生銀行(00011)公布中期業績，數據轉弱為預期之內，滙豐未來仍受中美角力影響，船長能否在風暴中守穩掌舵，將考驗其功力。緊接市場焦點業績為騰訊(00700)，官方數據顯示中國電競用戶將達4.95億，公司聯同京東(09618)及三大電訊運營商加快布局，共同推出JD Esports計劃，圖結合手機和遊戲開發商優勢。
市場資金眷戀新經濟和物管版塊。碧桂園服務(06098)股價節節上升，技術走勢強。從正榮地產(06158)分拆出的正榮服務(06958)早前發盈喜，管理層預計上半年淨利潤將較去年同期有90%增長。集團業務集中於長江三角洲一帶，隨着物管服務面積增加，非業主增值服務及社區增值服務日見受重視而收益做好，有利業務前景。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有滙豐，另客戶持有京東、恒生。)
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