【專家點評】陳蓓敏：恒指或試24,000點以下

全球新冠狀病毒個案逾1,800萬宗，死亡數目直指向70萬，美國每日新增數目繼續於高台橫行，尚幸死亡數目放緩。氣候轉變下，令人擔心是南半球處於冬季爆發情況，墨西哥、巴西、印度、澳洲等地。美國上周公布次季GDP跌約33%，華爾街表現冷靜，因屬預期之內。為掩飾國內經濟不濟，抗疫無能狀況，特朗普繼續以小動作尖對中國，以轉國內視線。美新經濟企業業績優，納指走勢強。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有滙豐，另客戶持有京東、恒生。)

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