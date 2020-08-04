【A股點評】邁為股份技術領先帶來新機遇

2020年上半年，邁為股份絲網印刷成套設備實現收入6.61億元人民幣，按年增長35.7%，佔整體收入70.4%；單機、配件分別實現收入2.39億元人民幣、3,851萬元人民幣，分別增長100.9%、149.6%。隨着疫情結束生產活動恢復，公司設備交付與訂單確認增速。上半年銷售絲網印刷成套設備總銷量為114條，按年增長29.5%；平均單價為每條579.4萬元人民幣，實現價格穩中有升。

截至2020年上半年，公司存貨達到19.33億元人民幣，其中尚未確認的發出商品為16.3億元人民幣，與業績初期基本持平；合同負債16.15億元人民幣，較年初15.9億元人民幣提高1.6%，從這兩項指標看來，公司在手訂單充足，隨下半年內地光伏裝機提速的背景下，光伏產業鏈景氣度提升，我們預期訂單將進一步加快，給公司業績增長帶來較大的驅動力。

2020年上半年公司整體毛利率為34.2%，按年提高1.8個百分點，其中絲網印刷成套設備毛利率為31.9%，按年提升1.7個百分點，公司產品具備核心競爭優勢，佔內地新增市場份額第一，隨着低價訂單逐步消化，在HJT等新技術驅動下，預計公司未來將保持良好的盈利能力。

隨着營業收入快速增長，公司繼續優化費用管控。上半年，銷售費用率為5.5%，按年下降0.5%，管理費用率為4.3%，按年提高0.1%，主要是期內確認的股份支付按年大幅上升所致。研發投入達到5,888萬元人民幣，按年增長79.6%，研發費用率達到6.3%，反映公司在新產品與新業務領域的高強度投入，為遠期持續性增長打下堅實的基礎。

邁為股份在現有的光伏印刷設備基礎上，相繼進入光伏激光設備、OLED面板激光設備、HJT異質結電池生產設備等。報告期內，公司光伏激光設備訂單有較大幅度增加，已經在相關細分領域佔有一席之地。同時，公司在OLED面板激光設備也加大發力，現已成功交付客戶並安裝測試，成功打破日韓在這個領域的壟斷。另一方面，公司把前沿技術，深耕光伏HJT設備，公司率先突破適用於HJT電池的國產絲網印刷設備、PECVD等核心設備的研發突破，在海外龍頭梅耶博格戰略部署轉向，未來不再共享HJT升級技術，公司可望成為新技術領域的領跑者。我們預測，2020至2022年公司可實現歸屬母公司淨利潤分別為3.64億元人民幣、4.84億元人民幣及6.20億元人民幣，對應市盈率為47.1倍、35.5倍及27.7倍，維持「推薦」評級。

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