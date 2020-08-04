特朗普為TikTok售予美企劃死線　華府應獲大筆交易金

有報道指美國總統特朗普同意給TikTok母公司北京字節跳動科技45天時間，協商出售TikTok給美國微軟公司事宜。美國白宮貿易顧問納瓦羅周一(3日)暗示，微軟若想買下TikTok，可能要由中國撤資。特朗普則指，不介意微軟收購TikTok，但任何由美國公司收購TikTok的事宜需於下月15日或之前完成，否則TikTok當日起不能再在美國運作，而美國政府需要從此宗交易獲得大量金錢，就像地主與租戶的關係。

納瓦羅接受有線電視新聞網絡(CNN)訪問時稱：「問題在於微軟是否會受到危害？也許微軟可以放棄在中國的投資。」他接受霍士新聞頻道訪問時則表示，TikTok的任何潛在買家若在中國有業務都可能會有問題。他舉微軟的Bing搜尋引擎和Skype通訊平台為例，指兩者實際上都使得中國得以實施審查、偵測和監控。

美國參議院民主黨領袖舒默則表示，務必要找出安全方法讓TikTok能持續運作。他主張由美國公司買下TikTok，以保護用戶個人資料。他於Twitter說：「美國公司應買下TikTok，好讓大家能繼續使用它，而且個資能夠安全。事關隱私。TikTok在中國要遵守中國共產黨訂的法律，法律可能規定要把資料交給政府。」

而字節跳動則發最新聲明指，根據目前情況，該公司考慮在美國以外的主要市場，重新設立TikTok總部，以更好地服務全球用戶。

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