亞洲股市：日股漲逾300點　澳股升2%

亞洲主要股市做好，日本、南韓及澳洲受市分別升1%至2%。

日本日經平均指數漲328點或1.48%，報22,524點。

日本央行行長黑田東彥透露，擴大貸款計劃，削減短期和長期利率目標，如果央行進一步放寬貨幣政策，將增加期權中的交易所買賣基金(ETF)購買量。該國經濟正在逐步復甦，但考慮到東京以外地區新冠肺炎感染病例增加，下行風險很大。

南韓首爾綜合指數升27點或1.21%，報2,278點。

南韓副財相Kim Yong-beom指出，該國將努力穩步地管理金融市場，經濟顯現出更加清晰的回暖迹象，將努力刺激國內消費。

澳洲股市升121點或2.04%，報6,047點。

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