港股向好 ATMX有追捧 滙豐再跌穿海嘯價

港股保持升勢，恒生指數漲逾百點，於24,600點上落；國企指數升近百點；恒生科技指數升約60點，主板成交約400億港元。

滙豐控股未擺脫弱勢，股價輕微高開後隨即倒跌2.4%，見32.6元的十一年新低，再度插穿33元的「海嘯價」。旗下恒生銀行亦倒跌2.4%，低見115.5元，是表現最差兩隻藍籌。渣打集團則反彈3.3%，企39.25元。

資金繼續追捧科技股，騰訊升0.9%，報544元；阿里巴巴升2.7%；美團點評飆5.2%；小米集團升1.2%；京東集團升0.6%；阿里健康升1.6%。

其他重磅股跟隨大市上升，友邦保險升1.5%；中國平安升0.9%；建設銀行升0.7%；中國移動升0.1%；中國海洋石油升2.2%。

【09:20】滙豐靠穩 科技股向好

承接美股升勢，港股開市升206點或0.84%，恒生指數報24,664點；國企指數高開81點或0.81%，報10,114點。恒生科技指數升97點或1.34%，報7,390點。

藍籌股普遍上升，創科實業高開3.9%表現最佳；恒安國際升2.7%緊隨其後。重磅股友邦保險及騰訊升1.5%及1.3%，合共貢獻恒指76點。

昨日急跌的滙豐控股回穩，開市升0.3%報33.5港元；恒生銀行亦升0.5%；渣打集團彈2.6%報39元。

納指創新高，科技股向好。阿里巴巴及美團點評升2.1%；小米集團升1.8%；京東集團及中芯國際升1.1%及2.2%；阿里健康升2.6%。

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