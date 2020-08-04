【全球救市】美財政部第三季政府融資規模料激增4成

美國財政部預期。在截至9月份的第三季，將發行債券籌資9,470億美元，較此前的規模大增近40%，以滿足因新冠肺炎疫情造成的龐大且持續的聯邦借款需求。

該數字比美國財政部在5月時的預測高出2,700億美元，當時財政部預計本季度將借入6,770億美元。但其後疫情在許多州捲土重來，破壞經濟重開，並迫使國會就另一輪財政刺激方案進行談判。

財政部表示，其假設「預計國會將通過更多立法，因此需要額外借款1萬億美元。」這大約是共和黨提議的新一輪防疫救濟法案的規模。然而，民主黨控制的眾議院此前曾通過一項規模3.5萬億美元的一籃子計劃，雙方目前仍處於爭執狀態。

此外，財政部還表示，4至6月份的第二季聯邦政府借款激增至空前的2.753萬億美元，另預期，將在截至12月份的第四季發行1.216萬億美元的債券。

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