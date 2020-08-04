【沒有最低】國泰航空股價續創逾18年新低

國泰早前表示，正積極處理業務，不斷採取降低成本的措施，以應對全球旅遊業放緩。為此，公司向最資深的機師同事推出自願提早退休計劃，而這些同事亦曾表示對類似提早退休計劃表示興趣，而推出此計劃有助公司應對新的經營環境。

公司指出，疫症大流行嚴重打擊全球旅遊業，復甦前路緩慢。為應對當前的新環境，正積極調整業務以降低成本。由於旅客需求銳減且未有即時改善的迹象，公司營運的航班網絡規模顯著縮減，已採取一系列措施以減少短期現金消耗，包括高級管理層減薪及合共兩輪自願性特別休假計劃。

同時，管理團隊正全面檢視集團各方面的業務營運，並將在今年第4季就航空公司未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

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