中美科技戰：陸企索償百億人幣　Apple反駁指控

內地人工智能(AI)公司上海智臻智能網絡科技(小i機器人)於周一(3日)正式向上海市高級人民法院提出訴訟，起訴蘋果公司(Apple Inc.)旗下產品的語音助理Siri侵權，同時索償100億人民幣。就此，內地傳媒報道引述Apple聲明指出，Siri不包含其專利包括的特徵，該專利與遊戲和即時消息有關。

Apple並稱，有關案件已進行8年，公司對小i機器人提出再一個訴訟感到失望。

根據上海智臻上述提出的訴訟，要求Apple停止Siri的專利侵權，包括但不限於要求Apple停止製造、使用、許諾銷售、銷售、進口侵犯該公司作為專利權人的ZL200410053749.9發明專利權的產品，並暫計索賠金額100億元人民幣。

ZL200410053749.9專利於2004年申請，2009年獲得授權，是中國人機互動智能機器人的基礎專利之一。2012年6月上海智臻以Apple Siri專利侵權為由，向上海市第一中級人民法院提出訴訟，Apple隨即提出「專利無效」反制。直至今年7月，國家知識產權局確認ZL200410053749.9專利權屬於上海智臻，故是次上海智臻可要求Apple停止侵權及索償。

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