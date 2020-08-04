勢超愛立信！華為有望成全球移動基站設備最大供應商

外媒援引市場追縱機構TrendForce報告稱，華為有望在今年超越愛立信(Ericsson)，成為全球移動基站設備市場的最大供應商。

該行預計，全球移動基站設備市場上，華為2020年佔據的市佔率將升至28.5%，擊敗愛立信的預計市佔26.5%，芬蘭諾基亞(Nokia)料將緊隨其後，預計佔22%。

報告指出，2019年中國和歐洲設備商覆蓋全球5G基站的85%的市佔，愛立信、華為、諾基亞為三大供應商，市佔分別為30%、27.5%及24.5%。惟受中美貿易戰以及美國擴大對中國華為的出口限制，使華為無法獲得關鍵零組件，估計今年華為基站設備布建將以中國市場為主。

2020年上半年，中國三大營運商中國移動、中國聯通和中國電信已在內地建立超過25萬個5G基站；至2020年底將部署60萬個，預計覆蓋中國第二級行政區域以上城市。

中國新型基礎建設如5G網絡，全光網絡等建設也將為華為注入商機，全球移動通訊系統協會SMA)預測，至2025年中國將有超過1/4的移動設備在5G網絡上運行，佔全球5G網絡連接的1/3。

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