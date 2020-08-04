中美科技戰：傳華為向聯發科落巨額晶片訂單

中國科技巨企華為繼日前宣布與美國晶片公司高通簽署長期專利技術協議後，據報道，華為亦與台灣上市企業聯發科簽訂合作意向書與採購大單，且訂單金額超過1.2億顆晶片數量。

假設以華為近兩年內預期單年手機出貨量約1.8億部來計算，聯發科所分得到的市佔率超過2/3，遠較高通多。

據內媒引述Digitimes Research的調查，華為正在增加第三方供應商為其智能手機提供的移動應用處理器(AP)的比例，以減少其子公司HiSilicon Technologies的麒麟晶片的使用，務求應對美國的貿易禁令。自2020年第二季以來，華為已增加對聯發科中端天璣800 5G SoC的購買，以生產其暢享和榮耀智能手機，並且也可能在2020年下半年和2021年開始購買聯發科的高端5G AP。

聯發科主力提供中階智能手機處理器，除華為以外，小米亦在高階機主要使用高通處理器，旗下紅米不少手機是使用聯發科產品。

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