【瑞銀推介】滙豐業績後破底　看淡參考認沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：滙豐控股在周一(3日)公布業績，季績差過市場預期，公司更上調全年信貸損失預測，股價在業績前已經走弱，下試34港元水平，業績過後，股價進一步受壓，午後更跌穿33元的海嘯低位，見近廿年新低。

事實上，新冠肺炎疫情打擊全球經濟，疫情亦令滙豐的盈利進一步受壓，而中美的局勢轉趨不穩，更令滙豐被捲入風眼之中，所以股價早在業績公布前已走弱。滙豐管理層表示，集團目前仍然專注大灣區以及廣東地區等發展，以及現時並未研究拆遷問題。

根據瑞銀的即時資金流記錄，滙豐公布業績之前，上午時段仍然不少資金留意滙豐認購證以及牛證，博股份業績過後能夠做好，不過業績過後，愈來愈多資金流入其認沽證以及熊證選擇，反映市場資金或認為滙豐仍有下跌空間。

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