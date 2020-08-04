中國經濟：福建2022年新能源車產業鏈產值逾2800億人幣

內地媒體報道，福建省工信廳等十部門聯合印發《關於進一步加快新能源汽車推廣應用和產業高質量發展推動「電動福建」建設三年行動計劃(2020—2022年)》，提出到2022年福建省新能源全產業鏈產值超過2,800億元人民幣、累計推廣應用新能源汽車標準車56萬輛，均較2019年翻一番。

整車方面，提出做大乘用車、做優客車、做精專用車，重點支持寧德上汽、龍海金龍、閩侯青口、三明埔嶺等汽車工業園加快建設；「三電」方面，支持動力電池龍頭企業擴大產銷規模，到2022年全省動力電池產能超過150GWh，規模居全球第一。

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