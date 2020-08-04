新冠肺炎：美國垃圾債券風險改善　信用周期轉危為安

外電報道，評級最低的美國垃圾債券，其價差於周一(3日)跌至1,000個基點以下，是自新冠肺炎疫情大爆發以來其首次脫離問題債券區域。

財經傳媒彭博報道，彭博巴克萊CCC指數顯示，這種債券相對於美國國債的平均價差收緊了16個基點，至996個基點，為2月27日以來最低，這標誌着已脫離通常與問題債券相關的水平。

該指數走勢突顯出垃圾債券的復甦，這與聯儲局提供了前所未有的支持後信貸市場更廣泛的漲勢同步。報道引述策略師表示，CCC評級債券的改善代表一個潛在訊號，即信用周期已經轉危為安。

不過，報道引述Diamond Hill Capital Management的投資組合經理John McClain指出，仍有理由保持謹慎，利差好轉的部分原因在於債務從已經違約的公司指數中剔除，而且價差收緊可能通過誘使不夠謹慎的投資者來充當「價值陷阱」，故提醒投資者不要大舉涉足這一部分市場。

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