受累疫情及出售業務　AIG次季虧損616億元

美國國際集團(AIG)公布，鑑於出售Fortitude Group Holdings LLC業務的多數股權以及新冠肺炎大流行影響，第二季錄得虧損79.4億美元(約616.2億港元)，每股虧損9.15美元；去年同期淨利潤為11億美元，每股盈利1.24美元。

由於AIG放棄了舊政策以釋放資本，Fortitude出售造成了67億美元的虧損，而首席財務官Mark Lyons於5月已警告投資者，投資組合的2019年和2020年業績將計入最終帳目。

行政總裁Brian Duperreault表示，於6月2日已完成出售Fortitude股權，這有助降低資產負債表的風險。該公司調整後的每股淨利潤由去年的1.43美元，降至66美仙，但仍好過分析師預期。

該公司的稅前災難損失(catastrophe loss)為6.74億美元，其中大部分來自涉及新冠肺炎的索賠約4.58億美元，社會事件相關約佔1.26億美元。

另方面，AIG作為美國最大的旅遊保險銷售商之一，受政府「留家令」及旅行限制的影響，第二季該業務的保費收入暴跌。

帝國資本分析師David Havens在一份報告中稱，投資者不應將注意力集中在虧損費用上，因為此舉最終將有助於降低該保險公司資產負債表的風險。

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