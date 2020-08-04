華為開發者大會9月舉行　鴻蒙2.0作業系統成重頭戲

華為官方宣布2020年度華為開發者大會「HDC Together」將於9月10日至9月12日在東莞松山湖舉辦。根據官方公布的議程顯示，這次會議將分享HMS Core 5.0最新進展，意味將揭開HarmonyOS和EMUI 11的神秘面紗。

市場預期若不出意外，備受期待的鴻蒙2.0作業系統將成為這場開發者大會的重頭戲。實際上去年華為在推出鴻蒙1.0時就已明確表示，2020年會推出鴻蒙2.0，2021年將繼續推出鴻蒙3.0。

至於另一個焦點則是華為旗艦智慧型手機MATE 40系列是否會同時發布，業內消息指稱可能要延後到10月底。

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